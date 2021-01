Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:1. Ливерпуль, подвинься!

Английская Премьер Лига, 17-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Первый тайм центрального матча первого игрового дня года в АПЛ выдался на встречных волнах. И "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" поочередно атаковали и перехватывали инициативу. Первыми голевой момент создали гости. Джон Макгинн в касание замыкал навес с правого фланга, пробивая точно в левый нижний угол ворот. В игру вступил Давид де Хеа, выполнив великолепный сейв. Кстати, для испанца эта игра стала 327-й в футболке "красных дьяволов", что является наибольшим количеством среди небританских игроков "Манчестер Юнайтед". Голкипер обогнал Роя Кина. В целом среди всех футболистов "маникунианцев" Давид пятый после Гиггза, Скоулза, Гарри Невилла и Руни.

???? David De Gea makes his 327th PL app, passing Roy Keane for the most by a non-British player for Man Utd & the 5th most PL apps for the club overall (after Giggs, Scholes, G.Neville & Rooney) pic.twitter.com/892hugq2Dx