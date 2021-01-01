Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:1. Ливерпуль, подвинься!

Английская Премьер Лига, 17-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Первый тайм центрального матча первого игрового дня года в АПЛ выдался на встречных волнах. И "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" поочередно атаковали и перехватывали инициативу. Первыми голевой момент создали гости. Джон Макгинн в касание замыкал навес с правого фланга, пробивая точно в левый нижний угол ворот. В игру вступил Давид де Хеа, выполнив великолепный сейв. Кстати, для испанца эта игра стала 327-й в футболке "красных дьяволов", что является наибольшим количеством среди небританских игроков "Манчестер Юнайтед". Голкипер обогнал Роя Кина. В целом среди всех футболистов "маникунианцев" Давид пятый после Гиггза, Скоулза, Гарри Невилла и Руни.

???? David De Gea makes his 327th PL app, passing Roy Keane for the most by a non-British player for Man Utd & the 5th most PL apps for the club overall (after Giggs, Scholes, G.Neville & Rooney) pic.twitter.com/892hugq2Dx — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 1, 2021

Несмотря на отсутствие “крыльев” у хозяев встречи (в стартовом составе вышли четверо центральных полузащитников и два форварда) контратаки подопечных Сульшера продолжали быть очень резкими. Одна из таких на 40-ой минуте поединка закончилась голом. В завершающей стадии контрвыпада Ван Биссака подал на Марсьяля в штрафную, а француз головой переправил в ворота. Второй мяч для нападающего в этом сезоне АПЛ. Также он прервал свою семиматчевую безголевую серию на "Олд Траффорд".

Веселее на моменты выдалась вторая половина встречи. На 52-ой минуте Давид де Хеа вступил в игру после опасного удара Олли Уоткинса головой. А уже через шесть минут гости восстановили паритет. Плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш отдал прострельную передачу вдоль линии вратарской, а Бертран Траоре, использовав свои индивидуальные навыки, реализовал момент.

Сразу через три минуты VAR вмешался в игру. Майкл Оливер после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш точным ударом в левый угол ворот. Гол с "точки" стал для португальца уже девятым в АПЛ после его перехода в "МЮ" (то есть с февраля), на два больше, чем у любого другого игрока.

9 - Since the start of February 2020, Bruno Fernandes has scored nine penalties in the Premier League - two more than any other player. Formality. pic.twitter.com/FF2pkA3iji — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2021

Вскоре выдалась ударная трехминутка, когда команды могли трижды праздновать взятие ворот. Сначала Марсьяль прорвался в штрафную, но пробил точно в Мартинеса. Далее удар Эль-Гази потянул де Хеа. Завершил эту фейерию моментов Погба, который вплотную расстреливал ворота с передачи Люка Шоу, однако немного не попал в створ.

Под конец матча "Астон Вилла" перехватила инициативу и даже создала два опасных момента, однако удары Мэтти Кеша и Тайрона Мингса не нашли цели.

"Манчестер Юнайтед" после этой победы со счетом 2:1 вплотную приближается к первому "Ливерпулю". У обеих команд по 33 очка. "Астон Вилла" опустились на одну позицию (из-за уже худшей разницы голов, чем в "Челси") и теперь занимает пятое место.

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:1

Голы: Марсьяль 40, Фернандеш 61 пен - Траоре 58

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван Биссака, Магуайр, Байи, Шоу - Фред (Туанзебе 90+4) - Погба, Фернандеш (Джеймс 87), Мактоминей (Матич 65) - Рашфорд, Марсьяль.

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт - Макгин, Луиз - Траоре (Ремзи 79), Грилиш, Эль-Гази (Девис 84) - Уоткинс.

Предупреждения: Магуайр 49, Байи 56, Шоу 89, Матич 90.