Сульшер: МЮ заметно прибавил на прошлый год

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о матче 17-го тура с "Астон Виллой" (2:1).

"Мы всегда рады трем очкам. Это было хорошее выступление, мы создавали моменты. В самом конце у нас был хороший сэйв, Эрик Байи фантастически заблокировал мяч, вероятно, это спасло нам два очка.

Игра была, может быть, несколько излишне открытой, и мы транжирили моменты. Мы пытались пасовать по-голливудски вместо того, чтобы сыграть в одно касание и воспользоваться образовавшимся пространством.

Но в целом я доволен. Мы продемонстрировали, что стали заметно лучше за год. Год назад мы уступили "Арсеналу" и с тех пор очень заметно прибавили. Мы все набираем форму и становимся сильнее.

У группы этих ребят хороший возраст. Они учатся, и у них есть стремление к этому, что важно. Они каждый день начинают с желанием стать лучшими по итогам игрового дня", – сказал Сульшер BBC.