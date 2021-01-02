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Артета: Озил сам решит, когда покинет Арсенал

Англия
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Контракт немецкого плеймейкера рассчитан до лета

Артета: Озил сам решит, когда покинет Арсенал
Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о будущем Месута Озила.

"Нужно уважать контракты игроков. Ты лишь можешь попытаться быть открытым с ними, рассказать им о своих намерениях, об отводимой им роли в команде, а также объяснить, почему именно так. Они вправе принять свое собственное решение, потому что у них есть контракт здесь.

Некоторые захотят уйти, потому что не играют, другие предпочтут остаться. Это нечто, что мы не можем решить в одиночку.

Будет ли Озил возвращён в команду? Мы посмотрим, что произойдет во время трансферного окна, а по окончании окна оценим ситуацию", — цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, в этом сезоне Озил не провёл ни единого матча за "Арсенал". При этом Месут сохраняет статус самого высокооплачиваемого игрока клуба, зарабатывая более 18 млн фунтов в год. Его контракт с "канонирами" рассчитан до лета.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Микель Артета
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