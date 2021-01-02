Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Озил сам решит, когда покинет Арсенал
Контракт немецкого плеймейкера рассчитан до лета
Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о будущем Месута Озила.
"Нужно уважать контракты игроков. Ты лишь можешь попытаться быть открытым с ними, рассказать им о своих намерениях, об отводимой им роли в команде, а также объяснить, почему именно так. Они вправе принять свое собственное решение, потому что у них есть контракт здесь.
Некоторые захотят уйти, потому что не играют, другие предпочтут остаться. Это нечто, что мы не можем решить в одиночку.
Будет ли Озил возвращён в команду? Мы посмотрим, что произойдет во время трансферного окна, а по окончании окна оценим ситуацию", — цитирует Артету Sky Sports.
Напомним, в этом сезоне Озил не провёл ни единого матча за "Арсенал". При этом Месут сохраняет статус самого высокооплачиваемого игрока клуба, зарабатывая более 18 млн фунтов в год. Его контракт с "канонирами" рассчитан до лета.
Популярное сейчас
- Двоевластие на вершине. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту
- Динамо поспорит с Фенербахче за бразильского вингера – СМИ
- Пятеро игроков Ман Сити не сыграют с Челси из-за коронавируса
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро