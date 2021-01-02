Артета: Озил сам решит, когда покинет Арсенал

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о будущем Месута Озила.

"Нужно уважать контракты игроков. Ты лишь можешь попытаться быть открытым с ними, рассказать им о своих намерениях, об отводимой им роли в команде, а также объяснить, почему именно так. Они вправе принять свое собственное решение, потому что у них есть контракт здесь.

Некоторые захотят уйти, потому что не играют, другие предпочтут остаться. Это нечто, что мы не можем решить в одиночку.

Будет ли Озил возвращён в команду? Мы посмотрим, что произойдет во время трансферного окна, а по окончании окна оценим ситуацию", — цитирует Артету Sky Sports.