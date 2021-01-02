Моуриньо: Не буду требовать усиления в январе

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не будет просить свой клуб о приобретениях в январе.

"Это непростые времена. Клуб приложил большие усилия летом, чтобы создать хорошую команду.

Признаюсь честно, если с нами произойдет что-нибудь хорошее, это станет большим сюрпризом для меня, но я не чувствую, что имею право о чем-либо просить.

Одно дело — анализировать свой состав и писать соответствующий отчет. Другое — требовать что-либо, чего я никогда не делал. Я не собираюсь ни о чем просить, потому что я уважаю старания клуба", — цитирует Моуриньо talkSPORT.