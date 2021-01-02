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Реал хочет летом купить Сон Хин Мина
Кореец может сменить клубную прописку
Игрок "Тоттенхэма" Сон Хин Мин летом может перебраться из АПЛ в Ла Лиги. После хорошего начала этого сезона от вингера за ним начал охотиться мадридский "Реал". Об этом сообщает Daily Mail.
Руководство "сливочных" планирует встретиться с боссами "шпор" для обсуждения перехода корейца. Отмечается, что Зинедин Зидан лично контролирует игрока и попросил изучить возможность заключения сделки.
В этом сезоне Сон провел 23 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 7 ассистов. За "шпор" футболист выступает с августа 2015 года. Контракт между сторонами рассчитан еще на 2,5 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.
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