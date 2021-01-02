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Челси – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 17-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 17-го тура чемпионата Англии между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити".
Одни из лучших команд Туманного Альбиона встретятся уже в начале 2021-го. В последнее время "горожане" не могут похвастаться высоким качеством игры, во многих случаях они просто уповают на данные Кевина Де Брюйне. К тому же, сейчас Гвардиола столкнулся еще и с коронавирусом, который подло проник в раздевалку команды.
"Челси" тоже не излучает уверенность и стабильность, однако три очка в этом поединке нужны обоим коллективам. Сумеет ли Лэмпард повторить июньский успех? Или на этот раз Пеп удивит своего соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 3 января – в 18:25 по киевскому времени.
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