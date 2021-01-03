  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зинченко в обойме. Челси – Ман Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 17-го тура АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко в обойме. Челси – Ман Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 17-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Зинченко в обойме. Челси – Ман Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 17-го тура АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 17-го тура чемпионата Англии между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити".

Одни из лучших команд Туманного Альбиона встретятся уже в начале 2021-го. В последнее время "горожане" не могут похвастаться высоким качеством игры, во многих случаях они просто уповают на данные Кевина Де Брюйне. К тому же, сейчас Гвардиола столкнулся еще и с коронавирусом, который подло проник в раздевалку команды.

Читайте такжеПятеро игроков Ман Сити не сыграют с Челси из-за коронавируса

"Челси" тоже не излучает уверенность и стабильность, однако три очка в этом поединке нужны обоим коллективам. Сумеет ли Лэмпард повторить июньский успех? Или на этот раз Пеп удивит своего соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 3 января – в 18:25 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...