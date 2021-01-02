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За первый тайм матча Тоттенхэм - Лидс Кейн установил два рекорда АПЛ
Один из них на пару с Соном
"Тоттенхэм" сейчас принимает "Лидс" в рамках 17-го тура АПЛ. Нападающий "шпор" Гарри Кейн успел отметиться голом и ассистом в первом тайме этой встречи.
Забитый мяч и результативная передача стали десятыми для англичанина в этом чемпионате. Для достижения отметки 10+10 Кейну понадобилось 16 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу, которому нужно было для этого 17 проведенных встреч в сезоне 2009/2010.
Сон Хин Мин забил гол с результативной передачи Кейна. Этот дуэт уже оформил 13 мячей, ассистируя друг другу. Таким образом, они повторили рекорд Алана Ширера и Криса Саттона, которые в сезоне 1994/1995 оформили это достижение. Девять раз Сону ассистировал Кейн, и четыре раза кореец англичанину.
Счет в матче "Тоттенхэм" - "Лидс" 3:0 на начало второго тайма.
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