Матч Бернли – Фулхэм отложен из-за вспышки COVID-19

Запланированный на воскресенье матч между "Бернли" и "Фулхэмом" на "Терф Мур" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане лондонского клуба.

Этот матч становится уже четвертым отложенным из-за COVID-19 в нынешнем сезоне Премьер-Лиги — и вторым с участием "Фулхэма", которому также не удалось сыграть против "Тоттенхэма" в минувшую среду.

Отмену дерби со "шпорами" "дачники" объясняли "значительным ростом количества положительных результатов COVID-19" в своем клубе. С тех пор аутсайдер не смог в полной мере укротить вспышку и после еще нескольких случаев заражения попросил Премьер-Лигу отложить и матч против "Бернли", сообщает Sky Sports.

"Здоровье игроков и персонала является нашим приоритетом. Лига и "Фулхэм" договорились о дополнительных мерах по укрощению вспышки, чтоб клуб смог безопасно продолжить сезон. Теперь игрокам и персоналу предстоит повторное тестирование", — гласит заявление Премьер-Лиги.

Премьер-Лига также выражает уверенность, что остановка сезона не потребуется.