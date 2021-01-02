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Каррагер: В Челси не знают, что делать с Хавертцем

Англия
(1 голосов)

Лэмпард так и не нашёл оптимальную роль для Кая

Каррагер: В Челси не знают, что делать с Хавертцем
Новина українською

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что "Челси" просто не знает, как правильно использовать полузащитника Кая Хаверца.

Хаверц стал самым дорогим приобретением "синих" в летнее трансферное окно — 71 миллион фунтов. Однако пока Кай забил только один гол и отдал одну голевую передачу в Премьер-Лиге.

"Я смотрю на Кая Хаверца и гадаю: так ли уж обязательно было его покупать прошлым летом? Естественно, он игрок с огромным потенциалом, однако такого рода покупки никогда не работают, если ты не имеешь четкого представления, где будешь использовать этого игрока в своей команде.

Я начинаю подозревать, что у Фрэнка Лэмпарда слишком много вариантов, и поэтому пока он не нашел правильной формулы", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

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В статье: Джейми Каррагер Челси (Лондон) Кай Хавертц
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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 16:31
Просто Прашин, ты где, олень недобделанный харьковский? Я знаю, что с тобой делать.
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