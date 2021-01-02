Каррагер: В Челси не знают, что делать с Хавертцем

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предположил, что "Челси" просто не знает, как правильно использовать полузащитника Кая Хаверца.

Хаверц стал самым дорогим приобретением "синих" в летнее трансферное окно — 71 миллион фунтов. Однако пока Кай забил только один гол и отдал одну голевую передачу в Премьер-Лиге.

"Я смотрю на Кая Хаверца и гадаю: так ли уж обязательно было его покупать прошлым летом? Естественно, он игрок с огромным потенциалом, однако такого рода покупки никогда не работают, если ты не имеешь четкого представления, где будешь использовать этого игрока в своей команде.

Я начинаю подозревать, что у Фрэнка Лэмпарда слишком много вариантов, и поэтому пока он не нашел правильной формулы", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.