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Моуриньо: В АПЛ много хороших игроков, даже в клубах, где не ожидаешь их встретить
Португалец подвел итоги победы над "Лидсом" Бьелсы
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал
"Очень важные три очка. Думаю, мы хорошо понимали, что соперник может нанести нам ущерб и что мы тоже можем навредить им. В этом плане я доволен, но все же думаю, что мы можем и должны работать еще лучше.
Взаимопонимание – это хорошо. Против "Лидса" было важно обладать этой способностью в атаке. Соперник персонально опекал наших игроков, поэтому если бы мы действовали статично, то упростили бы им задачу. В плане движения, то Кейн и Сонни в атаке хорошо сработали.
Думаю, что в Премьер-лиге много хороших игроков повсюду, даже в клубах, где не ожидаешь встретить отличных футболистов. Но я должен сказать, что Сонни и Харри делают особенные вещи в этом сезоне. Я также хочу, чтобы голы забивали и другие игроки. Хочу, чтобы они чувствовали, что могут выразить себя", – рассказал наставник "шпор".
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