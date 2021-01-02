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Моуриньо: В АПЛ много хороших игроков, даже в клубах, где не ожидаешь их встретить

Англия
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Португалец подвел итоги победы над "Лидсом" Бьелсы

Моуриньо: В АПЛ много хороших игроков, даже в клубах, где не ожидаешь их встретить
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу над "Лидсом" в матче 17-го тура АПЛ.

"Очень важные три очка. Думаю, мы хорошо понимали, что соперник может нанести нам ущерб и что мы тоже можем навредить им. В этом плане я доволен, но все же думаю, что мы можем и должны работать еще лучше.

Взаимопонимание – это хорошо. Против "Лидса" было важно обладать этой способностью в атаке. Соперник персонально опекал наших игроков, поэтому если бы мы действовали статично, то упростили бы им задачу. В плане движения, то Кейн и Сонни в атаке хорошо сработали.

Думаю, что в Премьер-лиге много хороших игроков повсюду, даже в клубах, где не ожидаешь встретить отличных футболистов. Но я должен сказать, что Сонни и Харри делают особенные вещи в этом сезоне. Я также хочу, чтобы голы забивали и другие игроки. Хочу, чтобы они чувствовали, что могут выразить себя", – рассказал наставник "шпор".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Лидс
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Источник:
BBC

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Saturn (Киев)
02.01.2021 в 18:29
Америку открыл
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