АПЛ. Кристал Пэлас переигрывает Шеффилд Юнайтед

Очередная неудача "Шеффилд Юнайтед" (хотя кто там считает) и довольно уверенная победа "Кристал Пэлас" на классе. На данный момент лондонская команда действительно сильнее "клинков" по всем показателям. В 17-м туре подопечные Криса Уалдера выглядели невыразительно, тенью самих себя прошлогодней давности. Особенно не удался гостям первый тайм.

Уже на четвертой минуте пропустил "Юнайтед", Шлупп легко обыграл защитника, оказался в штрафной и классно пробил - 1:0. Почти не было шансов отыграться у "клинков". Единственный удар в створ ворот нанес Богл, Гуайта без особых проблем справился с выстрелом.

Затем Шлупп получил травму и Эзе заменил его. Именно Эзе и забил второй мяч, который стал решающим. От центра поля прошел Эберечи Эзе (прошел на средней скорости, не пробежал) и пробил из хорошей позиции. Ужасная игра в обороне у "Шеффилда".

Гости скорее делали вид, что стараются отыграться, чем приложили достаточно усилий для необходимого результата. Очевидно, что "Шеффилд Юнайтед" сейчас самая слабая команда Премьер-лиги, явный аутсайдер и главный претендент на вылет. "Кристал Пэлас" показывает удовлетворительные результаты, поднимается на 12-е место и существенно отдаляется от зоны вылета.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Шлупп 4, Эзе 45+5

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 8. Куяте, 15. Шлупп (Эзе 40), 38. Митчелл, 5. Томкинс, 4. Миливоевич (Ридевалд 90+5), 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 20. Бентеке (Айю 48).

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 20. Богл, 4. Флек, 16. Норвуд, 22. Ампаду, 23. Осборн (Хакфорд 80), 11. Муссе (Брюстер 61), 17. Макголдрик.

Предупреждения: Эзе 67 - Богл 45, Норвуд 63, Флек 89