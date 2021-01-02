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Игрок Шеффилда 2004 года рождения дебютировал в АПЛ

Англия
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Он вошел в топ-15 самых молодых игроков чемпионата Англии

Игрок Шеффилда 2004 года рождения дебютировал в АПЛ
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"Кристал Пэлас" принимал "Шеффилд Юнайтед" в рамках 17-го тура чемпионата Англии. На 80-ой минуте встречи в составе гостей на поле вышел 16-летний нападающий Ентуан Хэкфорд, войдя в топ-15 самых молодых футболистов в истории АПЛ.

На момент дебюта ему исполнилось 16 лет, 9 месяцев и 13 дней. Это 13-й результат в новейшей истории чемпионата Англии (с 1992 года). Самым молодым является Харви Эллиот, который дебютировал за "Фулхэм" в возрасте 16 лет и одного месяца в мае 2019-го.

Однако это не помогло "Шеффилд Юнайтед" победить, хотя нападающий имел хорошую возможность забить в компенсированное время, но не реализовал момент. "Кристал Пэлас" взял верх со счетом 2:0. "Клинки" продолжают замыкать турнирную таблицу АПЛ с двумя очками за 17 матчей.

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В статье: АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Шеффилд Юнайтед
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