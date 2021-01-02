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Эндрю Робертсон: Ливерпуль должен находиться на максимуме, чтобы побеждать в этом сезоне
Шотландец поделился ожиданиями от 2021-го футбольного года
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мыслями насчет последних результатов "красных".
"Мы все еще лидируем. Конечно, мы хотели бы набрать на пару очков больше, чем у нас есть. Последние две игры по разным причинам принесли нам разочарование, но мы входим в новый год, находясь на первом месте в таблице. Теперь мы хотим добиваться успеха.
Надеюсь, мы сможем одержать серию побед, которые помогут зацементировать наше место на вершине. Но мы знаем, что легко не будет. В этом сезоне так будет с каждой командой. Мы должны находиться на максимуме, чтобы побеждать в этом сезоне", – рассказал шотландец.
В последних двух турах АПЛ мерсисайдцы дважды сыграли вничью. После 17 туров "Ливерпуль" делит с "Манчестер Юнайтед" первое место в турнирной таблице.
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