Эндрю Робертсон: Ливерпуль должен находиться на максимуме, чтобы побеждать в этом сезоне

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мыслями насчет последних результатов "красных".

"Мы все еще лидируем. Конечно, мы хотели бы набрать на пару очков больше, чем у нас есть. Последние две игры по разным причинам принесли нам разочарование, но мы входим в новый год, находясь на первом месте в таблице. Теперь мы хотим добиваться успеха.

Надеюсь, мы сможем одержать серию побед, которые помогут зацементировать наше место на вершине. Но мы знаем, что легко не будет. В этом сезоне так будет с каждой командой. Мы должны находиться на максимуме, чтобы побеждать в этом сезоне", – рассказал шотландец.