Фернандеш: Погба был на высоте в матче с Астон Виллой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал выступление своего партнера по позиции Поля Погба в матче 17-го тура АПЛ против "Астон Виллы":

"Я думаю, что в этой игре Поль был на высоте. В моменте с первым голом он продемонстрировал свои навыки. Все мы знаем, какими качествами обладает Погба. В этом нет никаких сомнений. Я надеюсь, что умение Поля никто не отрицает.

Мы знаем, что он может играть, мы знаем, что он может помочь, и в матче с "Астон Виллой" он принял участие в обоих мячах. Он будет давать нам все больше, больше и больше с уверенностью, которую он будет получать от матча к матчу", - сказал португалец.