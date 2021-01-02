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Фернандеш: Погба был на высоте в матче с Астон Виллой

Англия
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Хвалебная ода для француза

Фернандеш: Погба был на высоте в матче с Астон Виллой
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал выступление своего партнера по позиции Поля Погба в матче 17-го тура АПЛ против "Астон Виллы":

"Я думаю, что в этой игре Поль был на высоте. В моменте с первым голом он продемонстрировал свои навыки. Все мы знаем, какими качествами обладает Погба. В этом нет никаких сомнений. Я надеюсь, что умение Поля никто не отрицает.

Мы знаем, что он может играть, мы знаем, что он может помочь, и в матче с "Астон Виллой" он принял участие в обоих мячах. Он будет давать нам все больше, больше и больше с уверенностью, которую он будет получать от матча к матчу", - сказал португалец.

Заметим, что Бруну реализовал пенальти, которое заработал как раз Погба. После победы над бирмингемцами "маникунианцы" догнали лидера АПЛ "Ливерпуль" и теперь делят с ним первую позицию чемпионата.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Поль Погба АПЛ Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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