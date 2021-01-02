Вест Бромвич - Арсенал 0:4. Канониры разбушевались

Когда необходимо проявить характер, когда "канониры" приперты к стенке и находятся в безвыходном положении, то способны совершать чудеса. Постепенно команда Артеты выходит из кризиса, возможно, еще сможет вмешаться в борьбу за призовые места. После победы над "Вест Бромом" всего шесть очков отделяет лондонцев от третьего места. Вот только хватит ли характера "канонирам" для того, чтобы вернуть уважение своих фанов.

Первый гол, скорее всего самый важный в игре, забил Киран Тирни. После великолепных индивидуальных действий отличился Тирни, дважды он обыграл защитника, а затем нанес великолепный удар в дальнюю девятку. Даже и не думали гости останавливаться на достигнутом (ошибки прошлого не повторяя), после рывка Смит-Роу в штрафную, последовал пас на Сака, который пробил в пустые ворота. Защита хозяев явно не успевала за нападающими хозяев.

Еще в первом тайме Ляказетт должен был делать счет разгромным, немного не повезло, но его время пришло позже. А до перерыва "Вест Бромвич" выглядел не лучшим образом, слишком часто ошибаясь, почти ничего не показав в атаках.

Мяч побывал в воротах "Арсенала" в самом начале второй половины встречи, но явный офсайд зафиксировали арбитры. Этот момент не смутил гостей, команда Артеты словно поймала кураж и не желала останавливаться. Ляказетт забил на 60-й минуте, сыграв в своем стиле - подобрав мяч на подборе. В штрафной "дроздов" никто ему не помешал - 3:0.

А еще через четыре минуты Ляказетт воспользовался пасом Тирни и установил окончательный счет в поединке. Можно констатировать, что "Арсенал" набирает ход, вряд ли кто-то остановит его в ближайшее время - календарь вполне приемлемый. Три следующих игры "канониры" проведут дома, дважды с "Ньюкаслом" (один из матчей в Кубке), плюс матч с "Кристал Пэлас".

"Вест Бромвич Альбион" находится в зоне вылета, с большой вероятностью можно предположить, что "дрозды" не смогут поправить свое положение этой зимой.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Вест Бромвич - Арсенал 0:4

Голы: Тирни 23, Сака 29, Ляказетт 61, Ляказетт 64

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 20. Иванович, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 11. Диангана (Остин 46), 19. Сойерс, 7. Робинсон, 12. Перейра.

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин (Мэйтленд-Найлс 54), 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Мари, 7. Сака, 8. Себальос, 34. Джака, 32. Смит-Роу, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг.

Предупреждения: Галлахер 70 - Беллерин 41, Себальос 87