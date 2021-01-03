Жиру не планирует покидать Челси в январе

Нападающий "Челси" Оливье Жиру дал понять, что не собирается менять команду в зимнее трансферное окно, несмотря на настойчивые советы тренера сборной Дидье Дешама о смене клуба.

"Давайте посмотрим, что случится в ближайшие месяцы, но я просто хочу сохранить свою эффективность на высоком уровне. Когда меня нет на поле, я просто стараюсь быть частью команд.

Я хочу лучшего для этой команды, и я правда верю, что у нас в "Челси" есть возможность что-нибудь выиграть с этим замечательным подбором игроков. Я просто постараюсь продолжать в том же духе", — сообщил Жиру Sky Sports.