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Жиру не планирует покидать Челси в январе
Форвард останется на "Стэмфорд Бридж"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру дал понять, что не собирается менять команду в зимнее трансферное окно, несмотря на настойчивые советы тренера сборной Дидье Дешама о смене клуба.
"Давайте посмотрим, что случится в ближайшие месяцы, но я просто хочу сохранить свою эффективность на высоком уровне. Когда меня нет на поле, я просто стараюсь быть частью команд.
Я хочу лучшего для этой команды, и я правда верю, что у нас в "Челси" есть возможность что-нибудь выиграть с этим замечательным подбором игроков. Я просто постараюсь продолжать в том же духе", — сообщил Жиру Sky Sports.
Отметим, что в этом сезоне Жиру отметился 9 голами в 15 матчах за "Челси" во всех турнирах. В среднем Оливье забивает каждые 66 игровых минут.
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