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Гвардиола передумал рано уходить на пенсию

Англия
(1 голосов)

Наставник хочет продолжить работу

Гвардиола передумал рано уходить на пенсию
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что пересмотрел свои планы насчет раннего ухода на пенсию.

Прежде Гвардиола неоднократно говорил, что не собирается долго тренировать, планируя уйти на пенсию относительно молодым.

Уже в этом месяце Гвардиоле исполнится 50, и каталонец, в ноябре заключивший новый контракт с "Сити" до 2023 года, чувствует, что мог бы задержаться в профессии подольше.

"Прежде я думал, что рано уйду на пенсию. Теперь я думаю, что уйду на пенсию позже. Поэтому я не знаю.

Накопленный опыт помогает тебе, особенно учитывая то, как я живу своей профессией", — цитирует Гвардиолу BBC.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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