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Томас Парти близок к полному восстановлению
Новичок "канониров" вскоре вернётся на поле
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что полузащитник Томас Парти находится на пороге возвращения в строй.
"Он будет для нас словно новым приобретением, абсолютно. Уже январь, а он сыграл два с половиной матча. При этом он был нашей главной инвестицией.
Нам его не хватало. Он дает нечто особенное команде. Он обладает безмерным талантом и может трансформировать команду так, как мы того хотим. Думаю, если он будет избегать травм, он сможет быть очень полезным для нас.
Он еще не тренировался с нами, но в последние дни он выполнял большую часть упражнений. Он хорошо себя чувствует, и нам нужно будет оценить его состояние. Еще две-три хороших тренировки, и мы посмотрим, готов ли он сыграть. Это стало бы отличной новостью для нас", — цитирует Артету Evening Standard.
Напомним, Парти обошёлся "Арсеналу" в 50 миллионов евро.
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