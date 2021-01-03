Ман Сити и Де Брюйне близки к новому соглашению

"Манчестер Сити" ведёт активные переговоры о новом контракте с лидером команды Кевином Де Брюйне. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

При этом отмечается, что бельгиец ведёт переговоры самолично, без участия посредников.

Также в клубе уверены, что они близки к новой сделке. Отметим, что нынешний контракт 30-летнего де Брюйне рассчитан до июля 2023 года.

Напомним, Кевин был признан лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне, записав на свой счёт 13 голов и 20 результативных передач в чемпионате.