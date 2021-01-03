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Ман Сити и Де Брюйне близки к новому соглашению

Англия
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Нынешний контракт истекает в 2023 году

Ман Сити и Де Брюйне близки к новому соглашению
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"Манчестер Сити" ведёт активные переговоры о новом контракте с лидером команды Кевином Де Брюйне. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

При этом отмечается, что бельгиец ведёт переговоры самолично, без участия посредников.

Также в клубе уверены, что они близки к новой сделке. Отметим, что нынешний контракт 30-летнего де Брюйне рассчитан до июля 2023 года.

Напомним, Кевин был признан лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне, записав на свой счёт 13 голов и 20 результативных передач в чемпионате.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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