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Ман Сити и Де Брюйне близки к новому соглашению
Нынешний контракт истекает в 2023 году
"Манчестер Сити" ведёт активные переговоры о новом контракте с лидером команды Кевином Де Брюйне. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
При этом отмечается, что бельгиец ведёт переговоры самолично, без участия посредников.
Также в клубе уверены, что они близки к новой сделке. Отметим, что нынешний контракт 30-летнего де Брюйне рассчитан до июля 2023 года.
Напомним, Кевин был признан лучшим игроком АПЛ в прошлом сезоне, записав на свой счёт 13 голов и 20 результативных передач в чемпионате.
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