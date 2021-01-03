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МЮ планирует продать Погба по окончанию сезона

Англия
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Поль никуда не переедет в январе

МЮ планирует продать Погба по окончанию сезона
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" принял решение продать полузащитника Поля Погба следующим летом.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" смирился с тем, что Погба не будет продлевать свой истекающий в июне 2022 года контракт. Переубеждать игрока больше никто не будет.

Продажа Поля в этом месяце по-прежнему исключена, вдобавок 27-летний француз вышел на пик формы после неудачного начала сезона, однако по окончании сезона стороны будут готовы разойтись.

В услугах Погба заинтересованы "Ювентус", "Реал" и ПСЖ, и "красные дьяволы" постараются вернуть большую часть из тех 89 миллионов фунтов, за которые Поль приглашался из Турина в 2016 году.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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