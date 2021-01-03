Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ планирует продать Погба по окончанию сезона
Поль никуда не переедет в январе
"Манчестер Юнайтед" принял решение продать полузащитника Поля Погба следующим летом.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Юнайтед" смирился с тем, что Погба не будет продлевать свой истекающий в июне 2022 года контракт. Переубеждать игрока больше никто не будет.
Продажа Поля в этом месяце по-прежнему исключена, вдобавок 27-летний француз вышел на пик формы после неудачного начала сезона, однако по окончании сезона стороны будут готовы разойтись.
В услугах Погба заинтересованы "Ювентус", "Реал" и ПСЖ, и "красные дьяволы" постараются вернуть большую часть из тех 89 миллионов фунтов, за которые Поль приглашался из Турина в 2016 году.
Популярное сейчас
- Puma будет ежегодно предоставлять Шахтёру три новых комплекта формы
- Челси – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ
- Интерес к Яремчуку и Зинченко, победы Зидана и Моуриньо. Главные новости за 2 января
- Почеттино вернулся в ПСЖ, большие планы Реала. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО