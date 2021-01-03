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Лэмпард: Наше положение в АПЛ не такое уж плачевное
Наставник надеется увидеть от своей команды должную реакцию
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался перед матчем 17-го тура против "Манчестер Сити".
"В матче с "Арсеналом" мы были медленными, против "Ман Сити" необходимо играть максимально быстро. Также требуется быть очень дисциплинированными в обороне. Я хочу видеть, что мы дисциплинированы в обороне и играем на хороших скоростях в атаке.
Я уверен в своей команде, потому что знаю, что, когда мы играем на пределе своих возможностей, особенно на "Бридже", у нас есть шанс победить любого противника. Я уверен в нас, но я знаю, что мы должны показать свой лучший футбол, учитывая уровень соперника. Это сильная, хорошо подготовленная команда, они не очень много пропускают, у них достаточно опасных атакующих игроков. Нам нужно думать о себе и показывать свой максимум.
В последних нескольких матчах нам не удавалось показывать свой лучший футбол и добиваться нужного результата, мы потеряли очки. К счастью, до этого у нас была длительная беспроигрышная серия, так что наше положение в таблице АПЛ не кажется плачевным, мы очень близки к четверке лидеров. Нам важно это и в психологическом плане, потому что нам нужно снова начать побеждать", – цитирует Фрэнка официальный сайт "синих".
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