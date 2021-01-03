Гюндоган: Вернер и Хавертц ещё обязательно проявят себя в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Илюкай Гюндоган признался, что его не удивляют проблемы Кая Хаверца и Тимо Вернера в "Челси".

"Они обзавелись двумя новыми немецкими игроками, которые стараются изо всех сил адаптироваться. Вообще говоря, быстро адаптироваться к Премьер-Лиге — это непросто, когда ты приехал из другой страны, а текущая ситуация только усложняет эту задачу.

Поэтому, думаю, это вполне нормально, что у них есть небольшие трудности, но они оба обладают невероятным талантом, и я уверен, они оба смогут проявить себя в этой лиге", — сообщил Гюндоган Sky Sports.