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Гюндоган: Вернер и Хавертц ещё обязательно проявят себя в АПЛ

Англия
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Немецкий плеймейкер высказался о адаптации к лиге

Гюндоган: Вернер и Хавертц ещё обязательно проявят себя в АПЛ
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илюкай Гюндоган признался, что его не удивляют проблемы Кая Хаверца и Тимо Вернера в "Челси".

"Они обзавелись двумя новыми немецкими игроками, которые стараются изо всех сил адаптироваться. Вообще говоря, быстро адаптироваться к Премьер-Лиге — это непросто, когда ты приехал из другой страны, а текущая ситуация только усложняет эту задачу.

Поэтому, думаю, это вполне нормально, что у них есть небольшие трудности, но они оба обладают невероятным талантом, и я уверен, они оба смогут проявить себя в этой лиге", — сообщил Гюндоган Sky Sports.

"Челси" сыграет с "Манчестер Сити" сегодня. Начало встречи в 18:30.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Илкай Гюндоган Челси (Лондон) Тимо Вернер Кай Хавертц
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