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Гюндоган: Вернер и Хавертц ещё обязательно проявят себя в АПЛ
Немецкий плеймейкер высказался о адаптации к лиге
Полузащитник "Манчестер Сити" Илюкай Гюндоган признался, что его не удивляют проблемы Кая Хаверца и Тимо Вернера в "Челси".
"Они обзавелись двумя новыми немецкими игроками, которые стараются изо всех сил адаптироваться. Вообще говоря, быстро адаптироваться к Премьер-Лиге — это непросто, когда ты приехал из другой страны, а текущая ситуация только усложняет эту задачу.
Поэтому, думаю, это вполне нормально, что у них есть небольшие трудности, но они оба обладают невероятным талантом, и я уверен, они оба смогут проявить себя в этой лиге", — сообщил Гюндоган Sky Sports.
"Челси" сыграет с "Манчестер Сити" сегодня. Начало встречи в 18:30.
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