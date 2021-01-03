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Гвардиола – об отмене матча с Эвертоном: Безопасность превыше всего
Наставник высказался об отложенном поединке
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о переносе матча 16-го тура АПЛ против "Эвертона" из-за вспышки коронавируса в составе "горожан".
"Не только я, но и люди по всему миру справляются с этой странной и новой ситуацией. Лучший вариант – просто адаптироваться.
Если Премьер-лига сказала бы нам идти и сыграть на "Гудисон Парк", то мы бы сделали это, осознавая риск того, что может произойти после нашего матча.
У нас хорошие протоколы, правила, но прямо сейчас существует очень много сомнений о ситуации с пандемии. Даже среди врачей.
Иногда нужно принимать решения. Нужно адаптироваться день за днем. Я знаю, что экономика важна, что нам повезло иметь возможность выполнять свою работу. Некоторые не могут этого делать. Нам повезло заниматься своим делом.
Но здоровье людей – это самое важное. Важно быть в безопасности. А после этого, шаг за шагом, мы сможем восстановить экономику по всему миру", – сказал Гвардиола официальному сайту "горожан".
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