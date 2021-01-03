В Ман Сити подтвердили ещё два случая заражения коронавирусом

"Манчестер Сити" опубликовал на своём официальном сайте заявление о выявлении новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в клубе. Положительный тест сдали Эрик Гарсия и один из членов тренерского штаба.

Заражённые отправились на самоизоляцию в соответствии с протоколом Премьер-лиги и правительства Великобритании.

Ранее положительные тесты на COVID-19 сдали Кайл Уокер и Габриэль Жезус. Также голкипер "горожан" Эдерсон Мораес сообщал в соцсетях, что пребывает на самоизоляции, хотя информации о подтвержденном коронавирусе не поступало.

Сегодня "Ман Сити" на выезде сыграет с "Челси". Игра стартует в 18:30.