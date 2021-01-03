АПЛ. Ньюкасл - Лестер 1:2. Классическая победа Роджерса

"Лестер" умеет усыпить бдительность соперника, а затем провести разительную атаку. При этом, нельзя сказать, что "лисы" владеют серьезным преимуществом, чаще контролируют мяч в середине поля, либо проводят скоростные контрвыпады. Еще одной отличительной чертой команды Роджерса стала реализация моментов. Первый удар в створ ворот стал результативным.

А вот "Ньюкасл" выглядел тяжело, понадобилось хозяевам много времени на раскачку, к тому же, высокий процент брака при передачах был у "сорок". Например, несколько острых атак создали гости после перехватов мяча и быстрого перехода из обороны в атаку. Да и второй гол был забит после такой похожей комбинации, но к нему мы еще вернемся.

Первый раз мяч побывал в воротах "Ньюкасла" на 13-й минуте, но точный удар Варди отменили из-за офсайда. "Лестер" это не смутило и "лисы" продолжили методично расшатывать оборону "сорок". Первый тайм прошел при небольшом преимуществе команды Роджерса, которая не особо торопилась, словно искала слабые места соперника.

В начале второй сорокапятиминутки Варди головой скинул мяч на Мэддисона, Джеймс здорово поймал мяч и пробил без шансов для голкипера. Защитники просто не успели разобраться в ситуации, накрывая Варди, но упустив Мэддисона. Почти сразу после этого мяча "Ньюкасл" едва не заработал пенальти, казалось, что сбили в штрафной Уилсона, хотя момент оказался однозначным по мнению арбитра, он даже не стал смотреть видеоповтор.

А затем классным ударом с 18-ти метров забил Тилеманс, пас с фланга отдал Олбрайтон, а Юри пробил быстро и в одно касание. Слабым местом "Ньюкасла" оказалась нерасторопность и медлительность защитников.

Хозяева все же вернули интригу в противостояние. Удачно на замену вышел Кэрролл, в первой же атаке ветеран нанес точный удар в дальний угол, не лучшим образом "лисы" выносили мяч из штрафной. На последних минутах "сороки" создали давление на ворота гостей, но спасти матч уже не могли - не хватило времени и сил.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)

Главный судья: Роберт Джонс

Ньюкасл - Лестер 1:2

Голы: Кэрролл 82 - Мэддисон 55, Тилеманс 73

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 18. Фернандес, 36. Лонгстафф, 22. Едлин (Кэрролл 79), 5. Шер, 11. Ритчи, 24. Альмирон (Мерфи 64), 43. Лонгстафф, 9. Жоэлинтон (Шелви 65), 13. Уилсон.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 25. Ндиди, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс, 10. Мэддисон (Сеюнджю 79), 9. Варди.

Предупреждения: Тилеманс 60, Джастин 81