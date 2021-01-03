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АПЛ. Ньюкасл - Лестер 1:2. Классическая победа Роджерса

Англия
(1 голосов)

"Лисы" укрепляют свои позиции в группе лидеров, "сороки" располагаются недалеко от зоны вылета

АПЛ. Ньюкасл - Лестер 1:2. Классическая победа Роджерса
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"Лестер" умеет усыпить бдительность соперника, а затем провести разительную атаку. При этом, нельзя сказать, что "лисы" владеют серьезным преимуществом, чаще контролируют мяч в середине поля, либо проводят скоростные контрвыпады. Еще одной отличительной чертой команды Роджерса стала реализация моментов. Первый удар в створ ворот стал результативным.

А вот "Ньюкасл" выглядел тяжело, понадобилось хозяевам много времени на раскачку, к тому же, высокий процент брака при передачах был у "сорок". Например, несколько острых атак создали гости после перехватов мяча и быстрого перехода из обороны в атаку. Да и второй гол был забит после такой похожей комбинации, но к нему мы еще вернемся.

Первый раз мяч побывал в воротах "Ньюкасла" на 13-й минуте, но точный удар Варди отменили из-за офсайда. "Лестер" это не смутило и "лисы" продолжили методично расшатывать оборону "сорок". Первый тайм прошел при небольшом преимуществе команды Роджерса, которая не особо торопилась, словно искала слабые места соперника.

АПЛ. Ньюкасл - Лестер 1:2. Классическая победа Роджерса - изображение 1

В начале второй сорокапятиминутки Варди головой скинул мяч на Мэддисона, Джеймс здорово поймал мяч и пробил без шансов для голкипера. Защитники просто не успели разобраться в ситуации, накрывая Варди, но упустив Мэддисона. Почти сразу после этого мяча "Ньюкасл" едва не заработал пенальти, казалось, что сбили в штрафной Уилсона, хотя момент оказался однозначным по мнению арбитра, он даже не стал смотреть видеоповтор.

А затем классным ударом с 18-ти метров забил Тилеманс, пас с фланга отдал Олбрайтон, а Юри пробил быстро и в одно касание. Слабым местом "Ньюкасла" оказалась нерасторопность и медлительность защитников.

Хозяева все же вернули интригу в противостояние. Удачно на замену вышел Кэрролл, в первой же атаке ветеран нанес точный удар в дальний угол, не лучшим образом "лисы" выносили мяч из штрафной. На последних минутах "сороки" создали давление на ворота гостей, но спасти матч уже не могли - не хватило времени и сил.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)
Главный судья: Роберт Джонс

Ньюкасл - Лестер 1:2

Голы: Кэрролл 82 - Мэддисон 55, Тилеманс 73

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 18. Фернандес, 36. Лонгстафф, 22. Едлин (Кэрролл 79), 5. Шер, 11. Ритчи, 24. Альмирон (Мерфи 64), 43. Лонгстафф, 9. Жоэлинтон (Шелви 65), 13. Уилсон.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 25. Ндиди, 27. Кастань, 3. Фофана, 8. Тилеманс, 11. Олбрайтон, 15. Барнс, 10. Мэддисон (Сеюнджю 79), 9. Варди.

Предупреждения: Тилеманс 60, Джастин 81

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В статье: Брендан Роджерс "Ньюкасл" Лестер Сити
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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.01.2021 в 18:29
Якби Лестер всі 38 матчів провів на виїзді, міг би реально претендувати на чемпіонство. Вдома геть не вміють грати першим номером, хоча точніше грають начебто пристойно, не вміють при цьому результат здобути.
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