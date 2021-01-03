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Челси – Ман Сити 1:3. Блистательный план Гвардиолы уничтожил команду Лэмпарда

Англия
(3 голосов)

Пеп полностью деклассировал своего оппонента 

Челси – Ман Сити 1:3. Блистательный план Гвардиолы уничтожил команду Лэмпарда
Новина українською
Английская Премьер-лига, 17-й тур
"Челси" – "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Хадсон-Одои (90+2) – Гюндоган (18), Фоден (21), Де Брюйне (34)

"Челси": Менди – Чилуэлл, Силва, Зума, Аспиликуэта – Канте (Гилмор, 64), Ковачич (Хавертц, 77)– Пулишич, Маунт, Зиеш (Хадсон-Одои, 64) – Вернер

"Манчестер Сити": Стеффен – Зинченко, Диаш, Стоунз, Канселу – Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 75) – Фоден (Марез, 86), Де Брюйне (Агуэро, 86), Силва – Стерлинг

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Челси (Лондон)
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