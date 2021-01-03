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Челси во второй раз в истории пропустил три мяча за первый тайм в рамках АПЛ

Англия
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Без шансов для команды Лэмпарда

Челси во второй раз в истории пропустил три мяча за первый тайм в рамках АПЛ
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В матче 17-го тура чемпионата Англии "Челси" дома проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:3.

Все три мяча "аристократы" пропустили в первые 45 минут встречи - это лишь второй такой случай в истории домашних матчей лондонцев в рамках АПЛ.

Впервые "Челси" пропустил три гола за первый тайм на "Стэмфорд Бридж" в АПЛ в августе 2017-го года - в поединке против "Бернли".

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
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