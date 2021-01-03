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Гвардиола: Мы делаем тысячу пасов и ждем момент - так Сити завоевывает трофеи

Англия
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Наставник "горожан" подвел итоги победы над "аристократами"

Гвардиола: Мы делаем тысячу пасов и ждем момент - так Сити завоевывает трофеи
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над лондонским "Челси" в матче 17-го тура АПЛ.

"Они надавили на нас в первые минуты, и нам пришлось несладко. Но в дальнейшем мы почти ничего им не позволили, не считая гола на последних минутах. Мы играли действительно хорошо и добились великолепного результата на "Стэмфорд Бридж". Нельзя выигрывать трофеи, если не играть таким образом.

"Челси" – одна из сильнейших команд. Результат прошлой ее игры был неудачным, но уровень ее игроков высок – это касается и тех, кто на поле, и тех, кто на скамейке.

У нас был план на матч, мы собирались сыграть так, как делали это прежде. И все сработало. Игроки действовали великолепно во всех смыслах, особенно владея мячом.

Мы не можем играть как другие, мы должны действовать в своем ритме, атаковать в подходящий для нас момент. Таким образом мы завоевывали трофеи – будучи терпеливыми. Нашим игрокам приходится держать мяч на газоне, от вратаря до форварда, делать тысячу пасов и ждать подходящего момента", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Челси (Лондон) АПЛ Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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