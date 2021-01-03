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Лэмпард: Ман Сити показал уровень игры, к которому мы должны стремиться
Наставник "аристократов" прокомментировал поражение от "Сити"
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после
"Все решили индивидуальные ошибки. Они наказали нас. Чтобы достичь топ-уровня, на котором "Ман Сити" находится уже несколько лет, нужно уметь справляться с давлением. Во втором тайме мы боролись, но при счете 0:3 игра была в значительной степени уже сделана.
Первый тайм сегодня вышел болезненным с точки зрения футбола, потому что их уровень игры показывает, к чему мы должны стремиться. Во втором тайме я увидел нашу реакцию, но нужно работать дальше.
Десять минут мы выступали хорошо, потом они начали играть, и мы пропустили два обидных гола подряд. Это сбило нас с ног, и мы не очень хорошо отреагировали. Мы получили серьезный урок в первом тайме, показали хороший футбол во втором тайме, но игра была уже сделана.
Месяц назад люди говорили, что мы можем выиграть лигу. Но я был почти уверен, что с точки зрения перестройки, бана на трансферы и нашей молодости нам предстоит пережить болезненные периоды. Когда команда доставляет вам проблемы, с этим нужно считаться, но мы этого не сделали", – рассказал английский специалист.
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