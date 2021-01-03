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Диалло не останется в Аталанте и вскоре присоединится к Ман Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Молодой талант не хочет больше оставаться в Италии

Диалло не останется в Аталанте и вскоре присоединится к Ман Юнайтед
Новина українською

18-летний футболист "Аталанты" Амад Диалло хочет быстрее присоединиться к "Ман Юнайтед". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

"Маникунианцы" заплатили в октябре за игрока 21 млн евро. Он должен был присоединиться к команде позже и вот именно сейчас решалося или этого трансферного окна, или во время следующего.

"Аталанта" пыталась оформить арендное соглашение до июля, но им это не удалось. Тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини в интервью Sky Sports сказал:

"Трудно сохранить его в команде. "Манчестер Юнайтед" ожидает его прибытия уже в январе. Игрок уже получил паспорт"

Журналист Фабрицио Романо также сообщает, что Диалло сейчас летит в Рим для завершения получения итальянского гражданства (пока он является гражданином Кот-д'Ивуара). Через несколько дней он сможет уладить все моменты с документами и полноценно присоединиться к составу английской команды.

За "Аталанту" Диалло провел всего 59 минут (пять матчей), отметившись одним голом.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
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Комментарии (2)
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Maksrovnii (Днепр)
03.01.2021 в 22:42
Сейчас решалося или этого ..... как можно такое написать ?????
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Микко82 (Херсон)
03.01.2021 в 22:33
За які такі заслуги цим (не знаю як правильно виразитися) афротуристам дають громадянство європейських держав?
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