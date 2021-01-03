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Диалло не останется в Аталанте и вскоре присоединится к Ман Юнайтед
Молодой талант не хочет больше оставаться в Италии
18-летний футболист "Аталанты" Амад Диалло хочет быстрее присоединиться к "Ман Юнайтед". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
"Маникунианцы" заплатили в октябре за игрока 21 млн евро. Он должен был присоединиться к команде позже и вот именно сейчас решалося или этого трансферного окна, или во время следующего.
"Аталанта" пыталась оформить арендное соглашение до июля, но им это не удалось. Тренер "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини в интервью Sky Sports сказал:
"Трудно сохранить его в команде. "Манчестер Юнайтед" ожидает его прибытия уже в январе. Игрок уже получил паспорт"
Журналист Фабрицио Романо также сообщает, что Диалло сейчас летит в Рим для завершения получения итальянского гражданства (пока он является гражданином Кот-д'Ивуара). Через несколько дней он сможет уладить все моменты с документами и полноценно присоединиться к составу английской команды.
За "Аталанту" Диалло провел всего 59 минут (пять матчей), отметившись одним голом.
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