Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угловой флажок поставил подножку: 50-миллионный новичок Челси не смог нормально подать корнер
Внезапно
Вчера, 3 января, "Манчестер Сити" разгромил лондонский "Челси" на выезде в рамках центрального поединка 17-го тура Английского Премьер-лиги (1:3). Голы в активе Илкая Гюндогана, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена, также под конец встречи Каллум Хадсон-Одои замкнул прострел Кая Хавертца, оформив гол престижа.
В Интернете завирусился ролик с личным фиаско форварда "Челси" – под занавес поединка Тимо Вернер не сумел нормально подать угловой. Немецкий нападающий "пенсионеров" споткнулся о флажок.
Timo Werner can’t even take a corner kick ???????? pic.twitter.com/w1kfdUtSTE— RiZzy???? (@RiZzyUTD) January 3, 2021
Напомним, Вернер не забивает в 12 своих последних матчах за "Челси". Летом он перешел в лондонский клуб из РБ "Лейпциг" за 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Палкин убежден, что Дарио Срна возглавит Шахтер
- Роналду достиг отметки в 20 голов за сезон 15-й раз подряд
- Примера. 17-й тур. Уэска - Барселона 0:1. Не заметили, но не избили
- Пятеро игроков Ман Сити не сыграют с Челси из-за коронавируса
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО