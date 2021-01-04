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Угловой флажок поставил подножку: 50-миллионный новичок Челси не смог нормально подать корнер

Англия
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Угловой флажок поставил подножку: 50-миллионный новичок Челси не смог нормально подать корнер
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Вчера, 3 января, "Манчестер Сити" разгромил лондонский "Челси" на выезде в рамках центрального поединка 17-го тура Английского Премьер-лиги (1:3). Голы в активе Илкая Гюндогана, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена, также под конец встречи Каллум Хадсон-Одои замкнул прострел Кая Хавертца, оформив гол престижа.

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В Интернете завирусился ролик с личным фиаско форварда "Челси" – под занавес поединка Тимо Вернер не сумел нормально подать угловой. Немецкий нападающий "пенсионеров" споткнулся о флажок.

Напомним, Вернер не забивает в 12 своих последних матчах за "Челси". Летом он перешел в лондонский клуб из РБ "Лейпциг" за 50 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Тимо Вернер
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