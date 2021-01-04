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Клопп ответил журналистам на вопрос о приобретении нового центрбека
Юрген на связи
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал политику "красных " в зимнее трансферное окно. Цитирует немца портал Goal.com. Напомним, Матип, Ван Дейк и Гомес находятся в лазарете.
"По ходу сезона у нас есть проблема с позицией центрального защитника, такое бывает: стоит неприятностям начаться, и их уже не остановить. Очевидно, что у нас есть решения внутри команды, но не знаю, сможет ли клуб что-то предпринять в январе".
"Это трансферное окно будет непростым, ведь не у всех клубов есть деньги на усиление. Покупать просто ради покупок бессмысленно. Нужны разумные действия".
How will Liverpool solve their defensive crisis? ???? pic.twitter.com/ntVMzknUuU— Goal (@goal) January 4, 2021
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