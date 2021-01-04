  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп ответил журналистам на вопрос о приобретении нового центрбека
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп ответил журналистам на вопрос о приобретении нового центрбека

Англия
(1 голосов)

Юрген на связи

Клопп ответил журналистам на вопрос о приобретении нового центрбека
Новина українською

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал политику "красных " в зимнее трансферное окно. Цитирует немца портал Goal.com. Напомним, Матип, Ван Дейк и Гомес находятся в лазарете.

Читайте такжеКлопп: Я не врач, но нам всем следует стараться для продолжения АПЛ

"По ходу сезона у нас есть проблема с позицией центрального защитника, такое бывает: стоит неприятностям начаться, и их уже не остановить. Очевидно, что у нас есть решения внутри команды, но не знаю, сможет ли клуб что-то предпринять в январе".

"Это трансферное окно будет непростым, ведь не у всех клубов есть деньги на усиление. Покупать просто ради покупок бессмысленно. Нужны разумные действия".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...