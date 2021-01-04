Клопп ответил журналистам на вопрос о приобретении нового центрбека

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал политику "красных " в зимнее трансферное окно. Цитирует немца портал Goal.com. Напомним, Матип, Ван Дейк и Гомес находятся в лазарете.

"По ходу сезона у нас есть проблема с позицией центрального защитника, такое бывает: стоит неприятностям начаться, и их уже не остановить. Очевидно, что у нас есть решения внутри команды, но не знаю, сможет ли клуб что-то предпринять в январе".