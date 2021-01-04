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"Не понимаю, что не так". Защитник Челси прокомментировал выступления команды
"Синие" буксуют
Защитник лондонского "Челси" Тьяго Силва поделился своим мнением о выступлениях команды Лэмпарда в Английской Премьер-лиге. Напомним, вчера "пенсионеры" проиграли "Манчестер Сити" в домашних стенах (1:3). Цитирует бразильца портал Goal.com.
"Я не понимаю, что не так. Если что-то шло не так раньше, то я мог дать совет партнерам. Это футбол, а Премьер-лига – один из самых сложных чемпионатов в мире".
"Надо играть осторожнее, работать усерднее, становиться сильнее. Я думаю, что у нас отличный коллектив. Вчерашний второй тайм был намного лучше первого".
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