"Не понимаю, что не так". Защитник Челси прокомментировал выступления команды

Защитник лондонского "Челси" Тьяго Силва поделился своим мнением о выступлениях команды Лэмпарда в Английской Премьер-лиге. Напомним, вчера "пенсионеры" проиграли "Манчестер Сити" в домашних стенах (1:3). Цитирует бразильца портал Goal.com.

"Я не понимаю, что не так. Если что-то шло не так раньше, то я мог дать совет партнерам. Это футбол, а Премьер-лига – один из самых сложных чемпионатов в мире".