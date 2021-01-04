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Флетчер вошел в тренерский штаб Манчестер Юнайтед
Ранее он возглавлял команду красных U16
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вернулся в главную команду, сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".
Экс-полузащитник, с октября возглавлявший состав U16, вошёл в тренерский штаб основы манкунианцев под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
"Рад вернуться в качестве тренера первой команды. Сейчас этот молодой состав переживает прекрасное время, и я с нетерпением жду, когда сделаю следующие шаги в тренерской карьере, работая с Уле и его штабом", — сказал Флетчер.
Флетчер в качестве футболиста защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2002 по 2015 год и провёл за клуб более 200 матчей. С "красными дьяволами" шотландец четыре раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.
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