Общие черты Лэмпарда и Шевченко, система Пепа и контрасты Зинченко. Челси – Сити. Аудиомнение #62

Обсуждаем центральный поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Оцениваем важность фола Родри на Вернере перед началом избиения "Челси", одновременно ругаем и защищаем Лэмпарда, сравниваем Фрэнка с Андреем Шевченко и объясняем, почему камбэк украинца в Лондон не выглядит логично. Слабость трио Пулишич – Вернер – Зиеш, абсолютная гениальность Де Брюйне, грамотные решения Гвардиолы и дальнейшая карьера Александра Зинченко в "Манчестер Сити" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:31 – Общая вводная, важные детали по составам команд

02:00 – Проблемы "Челси": что делать с Лэмпардом, нужен ли "синим" Шевченко, структура "пенсионеров" в атаке, ужасный Аспиликуэта и т.д.

09:21 – Полный разбор голов: точечный план Пепа, ошибки Силвы и Менди, интеллект КДБ

13:11 – "Манчестер Сити" набирает форму, Гвардиола готов к жертвам ради победы

16:35 – Виноват ли Зинченко в пропущенном голе? Обсуждаем будущее Александра в Манчестере

18:44 – Не попадайте в офсайд!