  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Общие черты Лэмпарда и Шевченко, система Пепа и контрасты Зинченко. Челси – Сити. Аудиомнение #62
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Общие черты Лэмпарда и Шевченко, система Пепа и контрасты Зинченко. Челси – Сити. Аудиомнение #62

Англия
(2 голосов)

По следам провала "синих" и успеха "горожан"

Общие черты Лэмпарда и Шевченко, система Пепа и контрасты Зинченко. Челси – Сити. Аудиомнение #62
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем центральный поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеВпервые за почти полгода Зинченко провел полный матч в АПЛ
Читайте такжеАндрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда в Челси - СМИ

Оцениваем важность фола Родри на Вернере перед началом избиения "Челси", одновременно ругаем и защищаем Лэмпарда, сравниваем Фрэнка с Андреем Шевченко и объясняем, почему камбэк украинца в Лондон не выглядит логично. Слабость трио Пулишич – Вернер – Зиеш, абсолютная гениальность Де Брюйне, грамотные решения Гвардиолы и дальнейшая карьера Александра Зинченко в "Манчестер Сити" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:31 – Общая вводная, важные детали по составам команд

02:00 – Проблемы "Челси": что делать с Лэмпардом, нужен ли "синим" Шевченко, структура "пенсионеров" в атаке, ужасный Аспиликуэта и т.д.

09:21 – Полный разбор голов: точечный план Пепа, ошибки Силвы и Менди, интеллект КДБ

13:11 – "Манчестер Сити" набирает форму, Гвардиола готов к жертвам ради победы

16:35 – Виноват ли Зинченко в пропущенном голе? Обсуждаем будущее Александра в Манчестере

18:44 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Хосеп Гвардиола Тьяго Силва Сесар Аспиликуэта Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Илкай Гюндоган Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Курт Зума Тимо Вернер Александр Зинченко Хаким Зиеш Жоау Канселу Кевин Де Брюйне Н'Голо Канте Кристиан Пулишич Каллум Хадсон-Одой Подкаст Аудиомнение
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...