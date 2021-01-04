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На фоне последних слухов. Тоттенхэм хочет продлить контракт с Харри Кейном
Вот только пойдет ли на такой шаг англичанин
Лондонский "Тоттенхэм" предлагает новый контракт своему лидеру - Харри Кейну. Об этом информирует The Independent.
По их данным, Кейн сейчас доволен прогрессом клуба при Моуриньо и готов рассмотреть предложение руководства. Он хочет бороться с лондонцами за трофеи.
Однако, уже летом ряд грандов попытаются переманить форварда. Уже ходят слухи об интересе "Ман Сити" и "ПСЖ", который недавно возглавил Почеттино.
В текущем сезоне Кейн отыграл 24 матча, забил 17 голов и отдал 14 голевых передач. Его контракт действителен до лета 2024-го.
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