Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал дисквалификацию Кавани - Суарес и Годин поддержали заявление

В последний день 2020-го года АПЛ дисквалифицировала на три матча Эдинсона Кавани, который в публикации в социальных сетях использовал слово "negrito". Это вызвало серьезно недовольство.

Сегодня официальное заявление выпустил уругвайский профсоюз футболистов. Они назвали это предвзятым взглядом, а также заявили о дискриминации культуры. Они требуют отменить дисквалификацию.

Данное сообщение нашло одобрение у некоторых игроков. В своих социальных сетях его опубликовали Луис Суарес, Диего Годин и Лукас Торрейра.

Statement from the Uruguayan Football Players Association regarding Cavani's situation. #mufc pic.twitter.com/n3gArDlGuZ