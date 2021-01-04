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Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал дисквалификацию Кавани - Суарес и Годин поддержали заявление

Англия
(1 голосов)

Настоящее противостояние

Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал дисквалификацию Кавани - Суарес и Годин поддержали заявление
UA-Футбол
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В последний день 2020-го года АПЛ дисквалифицировала на три матча Эдинсона Кавани, который в публикации в социальных сетях использовал слово "negrito". Это вызвало серьезно недовольство.

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Сегодня официальное заявление выпустил уругвайский профсоюз футболистов. Они назвали это предвзятым взглядом, а также заявили о дискриминации культуры. Они требуют отменить дисквалификацию.

Данное сообщение нашло одобрение у некоторых игроков. В своих социальных сетях его опубликовали Луис Суарес, Диего Годин и Лукас Торрейра.

Напомним, что в 2011-м году Суарес был участником конфликта в АПЛ, когда Патрис Эвра обвинил его в расизме.

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В статье: Эдинсон Кавани Луис Суарес Диего Годин Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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rubizhansky (Рубежное)
04.01.2021 в 22:48
Английский максимализм на фоне биполярного расстройства, вызванного политикой имперской Британии, переходит все границы. Обвиняя в расизме одних, дискриминируют других. Я не удивлюсь если дойдёт до сегрегации футбола на чёрные и белые лиги под видом борьбы с расизмом.
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