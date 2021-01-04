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Уругвайский профсоюз футболистов раскритиковал дисквалификацию Кавани - Суарес и Годин поддержали заявление
Настоящее противостояние
В последний день 2020-го года АПЛ дисквалифицировала на три матча Эдинсона Кавани, который в публикации в социальных сетях использовал слово "negrito". Это вызвало серьезно недовольство.
Сегодня официальное заявление выпустил уругвайский профсоюз футболистов. Они назвали это предвзятым взглядом, а также заявили о дискриминации культуры. Они требуют отменить дисквалификацию.
Данное сообщение нашло одобрение у некоторых игроков. В своих социальных сетях его опубликовали Луис Суарес, Диего Годин и Лукас Торрейра.
Statement from the Uruguayan Football Players Association regarding Cavani's situation. #mufc pic.twitter.com/n3gArDlGuZ— The United Stand (@UnitedStandMUFC) January 4, 2021
Напомним, что в 2011-м году Суарес был участником конфликта в АПЛ, когда Патрис Эвра обвинил его в расизме.
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