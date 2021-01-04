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Уехал получать игровое время. Арсенал отправил в аренду 19-летнего защитника
Временно поиграет во Франции
Молодой защитник "Арсенала" Вильям Салиба полгода проведет в "Ницце". Об этом передает пресс-служба французского коллектива.
Сделка направлена на то, чтобы молодой центрбек получал больше игрового времени. В текущем сезоне он не играл в АПЛ, потому шаг "канониров" вполне оправдан.
L'#OGCNice enregistre le renfort de William Saliba, prêté par @Arsenal jusqu'au terme de la saison. Bienvenue William ! ????⚫️ pic.twitter.com/syuF2TtLY4— OGC Nice (@ogcnice) January 4, 2021
Салиба подписал контракт с "Арсеналом" еще летом 2019-го года, но весь прошлый сезон провел в "Сент-Этьене". Летом отправился в Лондон, но не играл за взрослую команду.
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