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Уехал получать игровое время. Арсенал отправил в аренду 19-летнего защитника

Англия
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Временно поиграет во Франции

Уехал получать игровое время. Арсенал отправил в аренду 19-летнего защитника
UA-Футбол
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Молодой защитник "Арсенала" Вильям Салиба полгода проведет в "Ницце". Об этом передает пресс-служба французского коллектива.

Сделка направлена на то, чтобы молодой центрбек получал больше игрового времени. В текущем сезоне он не играл в АПЛ, потому шаг "канониров" вполне оправдан.

Салиба подписал контракт с "Арсеналом" еще летом 2019-го года, но весь прошлый сезон провел в "Сент-Этьене". Летом отправился в Лондон, но не играл за взрослую команду.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ницца Вильям Салиба
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