You’ll never walk alone: главную футбольную песню планеты написали в США

Вчера умер 78-летний музыкант Джерри Марсден, лидер британской группы 60-х Gerry & The Pacemakers. В Ливерпуле его почитали как первого автора гимна клуба - грустной, но дающей надежду песни "You’ll never walk alone".

Однако это далеко не вся правда. Истинная история легендарного хита началась еще в Австро-Венгрии. Именно там в 1909 году еврейский драматург Ференц Мольнар написал пьесу "Лилиом" - трагическую историю любви карусельного зазывалы и нищей девушки, которых разлучила ревнивая хозяйка аттракциона. В Европе она особо успеха не имела, но Мольнар прихватил рукопись, убегая от Холокоста в США в конце тридцатых.

За океаном "Лилиом" спасла своего создателя от нищенской жизни - в 1945 году он продал пьесу Ричарду Роджерсу и Оскару Хаммерштейну, которые переделали ее в мюзикл под названием "Карусель". И для этого самого мюзикла эти двое специально написали песню "You’ll never walk alone" - своеобразный гимн надежде, которой не хватало побитым войной американцам.

YNWA начинается с 3:32

Мюзикл "Карусель" в итоге стал хитом Бродвея, а песня и подавно ушла в народ и была очень популярной в США в 40-50-е годы. В 1957 году по мотивам "Карусели" был снят одноименный фильм с Гордоном Макреем и Ширли Джонс. Как и на сцене, "You’ll never walk alone" здесь пели дважды: сперва посредине как соло, а затем в конце в исполнении хора.

Именно в этом фильме и услышал хит ливерпульский музыкант Джерри Марсден. Песня вовсе не походила на остальной его репертуар, но парень так загорелся ею, что никого не слушал. Только повторял: "Вы не понимаете. Это нечто больше - псалом, молитва". Ну и записал трек.

В начале 60-х на "Энфилде" установили одну из самых современных звуковых систем того времени, и перед матчами крутили публике хиты из ТОП-10 британского чарта. Фанатам это нравилось, но когда они услышали песню Марсдена это было нечто большее. "You’ll never walk alone" закрепился в качестве гимна и главной песни "Ливерпуля" почти сразу.

Такая любовь болельщиков подняла трек на первое место в британском чарте. Подвинуться пришлось даже легендарным Beatles.

Ну а потом в славные времена сперва Билла Шенкли, а потом Боба Пейсли армия поклонников "Ливерпуля" разнесла песню по всей Европе, где она тоже молниеносно прижилась. Оно и немудрено: популярность "You’ll never walk alone" зашкаливала. Хит перепевали Pink Floyd, Элвис Пресли, Нина Симон, Луи Армстронг, Фрэнк Синатра и многие другие. Но на "Энфилде" самой родной, каноничной, если угодно, осталась версия Марсдена.

Ее исполняли на каждом матче, а после пожара в Брэдфорде в 1985-м "You’ll never walk alone" даже вновь возглавила британский хит-парад. Так отреагировала нация на страшные новости.

То же повторилось в 1989 году. Вскоре после трагедии на "Хиллсборо" перед финалом Кубка Англии на "Уэмбли" фанаты "Ливерпуля" и "Эвертона", обычно ненавидящие друг друга, спели YNWA вместе с Марсденом в знак солидарности с погибшими на стадионе. Это как раз тот случай, когда песня - уже не песня, а нечто гораздо большее.

С легкой руки болельщиков "Ливерпуля" хит из бродвейского мюзикла стал гимном еще и дортмундской "Боруссии", "Кайзерслаутерна", "Фейенорда". Также его считают своим и в "Селтике" - более того, настаивают, что поют YNWA даже раньше - с 1957-го, но документальных свидетельств этому нет.

Кроме того, как минимум раз исполнили песню и болельщики злейшего врага "Ливерпуля" - "Манчестер Юнайтед". Было это в 1958 году, вскоре после Мюнхенской катастрофы, в которой погибло большинство "малышей Басби". Как вспоминала потом присутствовавшая на "Олд Траффорд" певица Джейн Хардвик "You’ll never walk alone" стала первой песней, которая прозвучала над рыдавшим навзрыд стадионом: "Катастрофа была так ужасна, а мы все настолько расстроены, что в тот миг это была самая подходящая песня на планете".