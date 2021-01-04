Саутгемптон - Ливерпуль 1:0. Во имя чемпионской интриги!

В трех последних матчах действующий чемпион набрал аж два очка, и если ранее были ничьи, то в 17-м туре "Ливерпуль" умудрился проиграть исторически достаточно удобному сопернику. Невероятно тяжело выглядят подопечные Клоппа, иногда кажется, что с гирями на ногах бегают они. Мало что получается в атаках, когда-то ударная забивная троица - Мане, Салах, Фирмино - не справляется со своими обязанностями. Не хватает форвардам и поддержки из глубины.

Теперь почти две недели паузы в чемпионате будет у мерсисайдцев, как никогда вовремя выпал этот перерыв. Возможно, Юрген Клопп успеет перезагрузить команду, есть вероятность, что поправиться кто-то из травмированных игроков, который сможет внести свежесть в действия "красных". Правда, следующий соперник в Премьер-лиге у "Ливерпуля" еще тот, с главным конкурентом за первое место придется померяться силами - с "Манчестер Юнайтед".

"Саутгемптону" повезло забить быстрый гол, после заброса мяча в штрафную от Уорд-Прауса смог пробить Ингз. Может быть случайно, а может так задумывал, но ветеран и бывший хавбек "Ливерпуля" перекинул Алиссона и по заманчивой дуге отправил мяч в дальнюю девятку.

В дальнейшем "святые" действовали от обороны, при этом равное количество опасных моментов соперники создали в первом тайме. Интересно, что из пяти ударов по воротам гости ни разу не попали в створ. Беззубо смотрелась атака "красных", не хватало агрессии и, особенно, какой-то изюминки. В начале сезона Жота тянул команду, сейчас некому взять на себя лидерские качества у мерсисайдцев.

Садио Мане был близок к тому, чтобы отыграть пропущенный мяч, три верных шанса не реализовал сенегалец, но и у хозяев могли забивать Стивенс, Телла и Валери. Команда Хазенхюттля каждый раз вовремя проводила опасную контратаку, сбивая наступательные настроения фаворита встречи.

Уже в компенсированное время опять же Мане пробил выше ворот. Если бывший игрок "Ливерпуля" отличился в поединке, то экс-форвард "святых" пожалел свою бывшую команду. Пока "Ливерпуль" удерживает первое место в турнирной таблице, но перспективы мерсисайдцев туманны, никто не согласится сделать прогноз на то, сможет ли чемпион отстоять свой титул. Матч с "Ман Юнайтед", возможно, даст какие-то ответы.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Саутгемптон - Ливерпуль 1:0

Голы: Ингз 2

Саутгемптон: Форстер - Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд - Дженепо, Уорд-Праус, Диалло (Телла 32), Армстронг - Ингз (Н'Лундулу 78), Уолкотт (Валери 82).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Милнер 78), Хендерсон, Фабиньо, Робертсон - Вейналдум, Алькантара, Окслейд-Чемберлен (Шакири 57), - Салах, Фирмино, Мане.

Предупреждения: Алькантара 3, Робертсон 15, Шакири 79