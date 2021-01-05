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Клопп дает шанс другим. Саутгемптон - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Саутгемптон - Ливерпуль, английская Премьер-лига, 4 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Саутгемптон - Ливерпуль, которые закрывали программу 17-го тура. Уже на второй минуте хозяева забили свой мяч - эффектный удар удался Дэнни Ингсу. После этого Ливерпуль, конечно, бросился отыгрываться, но команде Клоппа катастрофически не везло. Из 17 ударов по воротам только один пришелся в рамку. В итоге мерсисайдцы проиграли, таким образом, увеличив свою серию без побед до трех матчей. Сейчас чемпиона могут подвинуть МЮ и Ман Сити, если выиграют свои пропущенные поединки.
Английская Премьер-лига. 17-й тур
Саутгемптон - Ливерпуль 1:0
Гол: Ингс 2
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