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Клопп дает шанс другим. Саутгемптон - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Саутгемптон - Ливерпуль, английская Премьер-лига, 4 января 2021

Клопп дает шанс другим. Саутгемптон - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Саутгемптон - Ливерпуль, которые закрывали программу 17-го тура. Уже на второй минуте хозяева забили свой мяч - эффектный удар удался Дэнни Ингсу. После этого Ливерпуль, конечно, бросился отыгрываться, но команде Клоппа катастрофически не везло. Из 17 ударов по воротам только один пришелся в рамку. В итоге мерсисайдцы проиграли, таким образом, увеличив свою серию без побед до трех матчей. Сейчас чемпиона могут подвинуть МЮ и Ман Сити, если выиграют свои пропущенные поединки.

Английская Премьер-лига. 17-й тур
Саутгемптон - Ливерпуль 1:0
Гол: Ингс 2

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В статье: Ливерпуль "Саутгемптон" Дэнни Ингс
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