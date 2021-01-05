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Ветер или просто сила эмоций? Тренер Саутгемптона не сдержал слез после победы над Ливерпулем
Он приземлился на колени и растворился в счастье
"Саутгемптон" переиграл "Ливерпуль" в рамках 17-го тура АПЛ (1:0). Менеджер "святых" Ральф Хазенхюттль не сумел сдержать эмоций после финального свистка. Сам австриец отметил после встречи:
"У меня на глазах были слезы из-за ветра. Мои храбрые парни бились, это заставило меня гордиться ими. Матч был интенсивным, у меня почти пропал голос. Идеальный вечер. Непросто одолеть "Ливерпуль". Футболисты очень устали, но после такой игры иначе и не может быть".
Ralph Hasenhüttl dropped to his knees in tears after his side's 1-0 win against Liverpool ????— Soccer AM (@SoccerAM) January 4, 2021
Look at what that win meant to him ❤️ pic.twitter.com/opAxujM9gE
"Саутгемптон" занял 6-ое место, "Ливерпуль" пока продолжает лидировать. Отметим, что "святые" установили рекорд АПЛ. Подопечные Хазенхюттля стали первой командой, которой удалось обыграть всех действующих чемпионов АПЛ на следующий сезон после их триумфа.
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