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Ветер или просто сила эмоций? Тренер Саутгемптона не сдержал слез после победы над Ливерпулем

Англия
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Он приземлился на колени и растворился в счастье

Ветер или просто сила эмоций? Тренер Саутгемптона не сдержал слез после победы над Ливерпулем
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"Саутгемптон" переиграл "Ливерпуль" в рамках 17-го тура АПЛ (1:0). Менеджер "святых" Ральф Хазенхюттль не сумел сдержать эмоций после финального свистка. Сам австриец отметил после встречи:

"У меня на глазах были слезы из-за ветра. Мои храбрые парни бились, это заставило меня гордиться ими. Матч был интенсивным, у меня почти пропал голос. Идеальный вечер. Непросто одолеть "Ливерпуль". Футболисты очень устали, но после такой игры иначе и не может быть".

"Саутгемптон" занял 6-ое место, "Ливерпуль" пока продолжает лидировать. Отметим, что "святые" установили рекорд АПЛ. Подопечные Хазенхюттля стали первой командой, которой удалось обыграть всех действующих чемпионов АПЛ на следующий сезон после их триумфа.

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В статье: Ливерпуль "Саутгемптон" Саутгемптон (Англия) Ральф Хазенхюттль
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