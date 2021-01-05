Вратарь Саутгемптона – о победе над Ливерпулем: Первые 90 минут на поле за 10 месяцев – и сразу на ноль!

Фрэйзер Форстер прокомментировал вчерашнюю победу "Саутгемптона" над "Ливерпулем" в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги. 32-летний страж ворот подменил основного голкипера "святых" Алекса Маккарти, который ранее сдал положительный тест на COVID-19. Цитирует исполнителя пресс-служба клуба.

"Я еще немного не в форме. Это были первые 90 минут за 10 месяцев – и сразу матч на ноль! Играть против чемпионов было нелегко. Я благодарен, что снова играю за команду, которая мне нравится".