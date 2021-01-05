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Клопп: Манчестер Юнайтед пробил больше пенальти за два года, чем Ливерпуль за 5,5 лет

Англия
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Юрген недоволен

Клопп: Манчестер Юнайтед пробил больше пенальти за два года, чем Ливерпуль за 5,5 лет
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение в 17-ом туре АПЛ от "Саутгемптона" (1:0). Цитирует немца Sky Sports.

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"Игра рукой в штрафной площадке соперника была очевидной, не понимаю, почему 11-метровый не был назначен. Четвертый арбитр сказал, что они пересмотрели эпизод и ничего не увидели".

"Я слышал, что "Манчестер Юнайтед" пробил больше пенальти за два года, чем моя команда за пять с половиной лет. Понятия не имею, виноват ли я в этом и как это могло произойти. Однако это не оправдывает нас. Мы не можем ничего изменить, нужно уважать решения судей. Необходимо продолжить работу, улучшить завершение, на этом и сосредоточимся".

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В статье: Юрген Клопп Андре Марринер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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