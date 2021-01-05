Алекс Фергюсон: VAR? Это сплошной кошмар

Экс-менеджер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон раскритиковал работу системы VAR. Цитирует шотландца Daily Mail.

"Это сплошной кошмар. Я смотрел поединок между "Лидсом" и "Бернли" на прошлой неделе. И гол "Бернли" отменили в том эпизоде, когда голкипер "Лидса" нарушил правила на их футболисте. Это просто невероятно".

Система видеопомощи арбитрам – технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.