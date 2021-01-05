Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, даст ли руководство Челси время Лэмпарду на исправление ситуации в команде
Фрэнк остается?
Лондонский "Челси" не планирует увольнять Фрэнка Лэмпарда с должность менеджера "синих" в ближайшее время. По информации ESPN, боссы "пенсионеров" проявят терпение и предоставят англичанину время на исправление ситуации.
Как сообщает источник, в "Челси" помнят, что Лэмпарду удалось достичь результата в рамках прошлой кампании – в сезоне-2019/20 лондонцы сумели занять четвертое место в АПЛ, хотя клуб был забанен на трансферном рынке.
Напомним, после поражения "Манчестер Сити" (1:3) в поединке 17-го тура АПЛ команда Фрэнка опустилась на девятую строчку в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Экс-динамовец Бетао: Украина - самое богатое историей государство среди всех, где я выступал
- Ливерпуль рискует потерять лидерство, Арсенал оживает. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Клопп дает шанс другим. Саутгемптон - Ливерпуль 1:0. Видео обзор матча
- Челси – Ман Сити 1:3. Блистательный план Гвардиолы уничтожил команду Лэмпарда
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро