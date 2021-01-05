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Стало известно, даст ли руководство Челси время Лэмпарду на исправление ситуации в команде

Англия
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Фрэнк остается?

Стало известно, даст ли руководство Челси время Лэмпарду на исправление ситуации в команде
Новина українською

Лондонский "Челси" не планирует увольнять Фрэнка Лэмпарда с должность менеджера "синих" в ближайшее время. По информации ESPN, боссы "пенсионеров" проявят терпение и предоставят англичанину время на исправление ситуации.

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Как сообщает источник, в "Челси" помнят, что Лэмпарду удалось достичь результата в рамках прошлой кампании – в сезоне-2019/20 лондонцы сумели занять четвертое место в АПЛ, хотя клуб был забанен на трансферном рынке.

Напомним, после поражения "Манчестер Сити" (1:3) в поединке 17-го тура АПЛ команда Фрэнка опустилась на девятую строчку в турнирной таблице.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
ESPN

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