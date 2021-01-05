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Тоттенхэм оштрафовал трех игроков за нарушение правил карантина
Они праздновали Рождество
Игроки "Тоттенхэма" Серхио Регилон, Джованни Ло Сельсо и Эрик Ламела оштрафованы руководством клуба за нарушение правил карантина в период пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.
Трое футболистов "шпор" были запечатлены на фотографии вместе с хавбеком "Вест Хэма" Мануэлем Лансини в момент совместного празднования Рождества, что является нарушением государственных правил изоляции.
В "Тоттенхэме" крайне негативно отреагировали на данную новость после того, как фотографии появились в Сети, поэтому клуб решил наказать своих игроков денежным штрафом.
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