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В АПЛ выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом
Ранее сообщалось о 18 случаях заражения
На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Новая волна проверок прошла в период с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 2295 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты 40 тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на 10 дней.
Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября прошлого года. После 17 туров лидером соревнований является набравший 33 очка «Ливерпуль». В прошлом сезоне чемпионом Англии стал мерсисайдский клуб под руководством Юргена Клоппа.
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