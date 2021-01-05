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В АПЛ выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом

Англия
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Ранее сообщалось о 18 случаях заражения

В АПЛ выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом
Новина українською

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

Новая волна проверок прошла в период с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 2295 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты 40 тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на 10 дней.

Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября прошлого года. После 17 туров лидером соревнований является набравший 33 очка «Ливерпуль». В прошлом сезоне чемпионом Англии стал мерсисайдский клуб под руководством Юргена Клоппа.

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В статье: АПЛ
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