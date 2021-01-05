"Почти уверен, что он останется". Гвардиола высказался о будущем де Брюйне

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал новость о том, что Кевин де Брюйне пока не подписывает контракт с клубом.

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"Я почти уверен, что он останется. В тоже время, нам нужно уважать процесс переговоров. Я не знаю, как они идут, так как еще не говорил с нашим спортивным директором.

Де Брюйне хорошо знает, что мы ценим его как игрока, и как человека. Кевин важен для нашего клуба и окончательное решение принимает только ему", - заявил Гвардиола.

Текущий контракт бельгийца действителен до 2023-го года. В этом сезоне на его счету 15 результативных действий (3+12) в 18-ти играх.